Uno contro l'altro, in un duello chiave dell'imminente. Domenica sera Fikayosi ritroverà a marcare l'amico fraterno Tammy. Uno scontro affascinante e difficile tra due ragazzi che hanno la stessa età (24 anni) e che hanno condiviso tutto il percorso di crescita insieme. Dalle giovanili del Chelsea alla Serie A., abbiamo giocato per il Chelsea da quando avevamo sette anni e siamo arrivati entrambi in prima squadra, non è una cosa scontata - ha detto poche settimane fa il difensore del Milan -. Quando ho segnato il mio primo gol e lui ne ha fatti tre, è stato il giorno più della nostra vita". Tomori parla del 14 settembre 2019, quando hanno segnato entrambi in Chelsea-Wolverhampton. Prima hanno vinto insieme la Youth League del 2016 e hanno esordito in Premier a distanza di una partita. Insieme da sempre, da quando avevano 7 anni.. Anche per il salto in Italia. Tomori è arrivato sei mesi prima e proprio contro la Roma ha stupito tutti (per la prima volta). Ha accolto l'amico così, tramite i social: "Non possiamo stare lontani l'uno dall'altro. Il viaggio continua fratello, sono così felice per te! La fatica non si ferma e Dio coronerà i tuoi sforzi con successo. Ma ora.. siamo rivali. Ti voglio bene fratello. Ci vediamo presto". Prima lo ha convinto ad accettare la corte di Mourinho: "Quando mi ha parlato della Roma, gli ho detto subito sì, vieni a giocare contro di me in Serie A".