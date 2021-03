Le scelte che fai cambiano il tuo destino.Perché una sconfitta con la Roma avrebbe aperto ufficialmente lo stato di crisi, la vittoria invece regala al Milan prospettive molto importanti. Limita la fuga dell'Inter che resta a 4 lunghezze, guadagna altri 3 punti su una diretta concorrente e allunga su Lazio e Juventus. L'esclusione di Alessio Romagnoli, se si guardasse solo al campo, non dovrebbe sorprendere più di tanto alla luce delle ultime prestazioni caratterizzate da errori che hanno inciso sui risultatiDalle parti di Milanello si era capito fin dal primo giorno di avere a che fare con un ragazzo dalle idee chiare eFikayo Tomori è una spugna, apprende tutto in pochissimo tempo.. Ha annullato con estrema facilità Borja Mayoral, chiudendo tutto quello che c’era da chiudere. Sicuro nelle uscite palla al piede, attento a coprire le spalle al compagno di reparto Simon Kjaer,Mercoledì a San Siro arriva l'Udinese e tutti si aspettano la conferma nell'undici titolare di questo ragazzo nato 23 anni fa a Calgary, in Canada. Stefano Pioli dovrà essere bravo a gestire la situazione relativa ad Alessio Romagnoli che lo stesso Paolo Maldini aveva definito come scontento nella consueta intervista pre-partita a Sky.Lo stato maggiore del Chelsea, nonostante lo scarso utilizzo riservatogli nell'ultimo anno, crede moltissimo nel potenziale di Fikayo Tomori, Ecco perché ha concesso il diritto di riscatto al Milan. Paolo Mlaldini e Frederic Massara lavoreranno nelle prossime settimane ai fianchi del club londinese con il chiaro obiettivo di strappare un sconto sostanzioso rispetto alla somma pattuita in sede di trattativa.