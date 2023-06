Dieci giorni fa esatti, la mattina del 12 giugno, ci lasciava Silvio Berlusconi il presidente del Milan più vincente della storia, capace di festeggiare ventinove titoli in trentuno anni, insieme con il suo fedelissimo braccio destro Adriano Galliani. Nessuno si illude che Gerry Cardinale spenda come Berlusconi e soprattutto vinca tutto quello che ha vinto lui, tra il 1986 e il 2017, dal primo scudetto conquistato a Como all’ultima Supercoppa italiana sollevata a Doha. In attesa di sapere se, e quanto, il nuovo “patron” rinforzerà il Milan, per soddisfare le legittime aspettative di Stefano Pioli che sogna di guidare una squadra competitiva in Italia e in Europa, il, uno per reparto, hanno rappresentato la spina dorsale del Milan e quindi dovrebbero essere incedibili,Invece esiste il rischio, sempre più simile a una certezza, che Tonali sia già stato venduto al Newcastle per una cifra che oscilla tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Il direttore Giancarlo Padovan nella sua “Sveglia” mattutina ha giustificato questa operazione, spiegando che Tonali fa il bene suo e anche del Milan perché porta in cassa più milioni di Kakà, ma nel rispetto delle sue opinioni ci permettiamo di non essere d’accordo.. E’ vero che Maignan ha dimostrato di non far rimpiangere Donnarumma e in linea teorica un altro portiere potrebbe non fa rimpiangere lui.che è stato valorizzato proprio da Pioli e oggi sarà il capitano della Under 21 al debutto contro la Francia nel campionato europeo, seguito con particolare attenzione anche dal c.t. Mancini che gli ha già dato spazio nella Nazionale maggiore., a differenza dei vari Zidane, Koulibaly, Mertens, Fabio Ruiz o del trentenne Insigne, per citare gli ultimi esempi delle cessioni del Napoli,. In una squadra con pochi italiani, meno dell’Inter che ha sfiorato la Champions con cinque titolarissimi, Darmian, Acerbi, Bastoni, Barella e Dimarco, perdere Tonali sarebbe quindi doppiamente grave, in attesa di sapere se i milioni della sua cessione saranno poi spesi bene.i, anche se cambierebbe poco, perché se è già difficile costruire ricostruire lo è ancora di più.Grazie anche a quella sua coraggiosa decisione, Baresi ha poi vinto tutto nel Milan di Berlusconi. Perché se è vero che non basta fare undici acquisti per vincere, come si è visto ai tempi di Fassone e Mirabelli, è altrettanto vero che è difficile vincere cedendo i giocatori migliori, specie se giovani.che sicuramente in Inghilterra guadagnerà molto di più che in Italia, ma con tutto il rispetto per il Newcastle non andrà a giocare nel Manchester City.