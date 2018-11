"Non dite che è il nuovo Pirlo, alla sua età è più forte". Gli occhi dell'agente Roberto La Florio brillavano - ospite in redazione a Calciomercato.com, solo poche settimane fa - nel descrivere. Il piede di Pirlo e il suo talento mondiale sono impossibili da paragonare, naturale; ma chi conosce a memoria quel ragazzino classe 2000 che oggi ha conquistato la Nazionale. E per arrivare ad essere accostati a uno fuoriclasse simile ce n'è di strada da fare. Di certo, Tonali ha iniziato nel migliore dei modi: protagonista assoluto in Serie B, al punto da essere già in Nazionale a 18 anni.- Una chiamata che era nell'aria da diversi giorni. Perché, lo ha seguito personalmente in diverse occasioni, in altre ancora ha spedito suoi uomini di fiducia - su tutti Angelo Gregucci - a monitorarne le prestazioni. Relazioni sempre eccellenti su questo centrocampista col caschetto alla Pirlo, appunto;, quella che il Mancio pretende dai giovani con potenziale azzurro e ha individuato in Tonali.. E adesso si gode uno dei migliori prodotti dei vivai italiani con calma e prudenza. Stesse virtù di Sandro, uno che avrà pure 18 anni ma sempre con la testa sulle spalle, niente facili entusiasmi, adora la vita in famiglia e con gli amici accanto. Identikit perfetto.- Con il Brescia ha già totalizzato 29 presenze, 2 gol, 5 assist. L'azzurro lo ha vestito con l'Under 19, adesso arriva quello vero.: "Un ragazzo di altri tempi", lo definisce chi lo conosce bene. Con il Mancio che prosegue sulla scia dei vari Pellegri, Zaniolo & co, talenti da proteggere e studiare da vicino. E Tonali che settimana dopo settimana dovrà imparare a gestire ancor più pressione, i riflettori puntati addosso. Perché poi. Se prima lo valutava 15/18 milioni, la chiamata in Nazionale alza la posta già attorno ai. Cellino non ha mai voluto clausole rescissorie per Tonali,, sa bene che stanno entrando in scena Napoli (pista complicata) ma soprattutto. Sì, perché Paratici è convinto delle qualità di Sandro e si sta muovendo per provare a prenotarlo., tra i pochi club ancora fermi sulle sue tracce... almeno per ora. Perché è una corsa appena iniziata, come quella di Tonali, l'ultima gemma da proteggere anche in azzurro.