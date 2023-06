Sandro Tonali e il Newcastle, ora siamo davvero a un passo dall'ufficialità. Due giorni fa l'accelerata decisiva da parte dei Magpies che hanno definitivamente superato l'interesse del Chelsea strappando il sì del giocatore, mentre il Milan, dopo aver rifiutato una prima offerta di 50 milioni, si è pian piano arreso di fronte ad una seconda proposta che, comprensiva di bonus, si avvicina agli 80 milioni con parte fissa stabilita sui 70.



IL PROGRAMMA - Ieri Dan Ashworth, uomo mercato degli inglesi, è stato a Milano per limare i dettagli dell'operazione sia con il procuratore del centrocampista, Giuseppe Riso, sia con il Milan, quindi è volato in Romania, dove ieri Sandro ha affrontato la Francia con l'Italia Under 21 e dove oggi avranno luogo le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto di sei anni a 8 milioni a stagione più bonus. Quindi il numero 8 azzurro rimarrà in Romania e Georgia tutto il tempo che il percorso dell'Italia richiederà, infine sarà tempo di vacanze prima di trasferirsi definitivamente in Inghilterra da italiano più costoso della storia del calcio.