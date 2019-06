Sarà uno dei fiori all'occhiello della Nazionale Under 21 che Di Biagio proverà a riportare sul tetto d'Europa a distanza di 15 anni dall'ultima volta e nuovamente alle Olimpiadi. Sandro Tonali è stato anche tra gli indiscussi trascinatori nella cavalcata che ha condotto il Brescia in Serie A. Un'annata da incorniciare quella del centrocampista classe '99 nativo di Lodi, destinato a un futuro in una squadra importante, Cellino permettendo. Dal ritiro degli Azzurrini a Formello, Tonali ha parlato così di quello che lo aspetta: "Sto parlando con la mia famiglia. La mia idea è sempre stata quella di rimanere in Italia, poi non posso sapere il futuro. Mi vedo in un club del nostro paese".



Ed è proprio dalle big del nostro campionato che sono arrivate sin qui le proposte più concrete al club lombardo, diviso tra l'opportunità di incassare subito una cifra importante o trattenere il ragazzo per almeno un'altra stagione nella speranza che il suo prezzo cresca ulteriormente. E' questo il muro di fronte al quale si sono trovate finora Inter e Juventus, le due società che hanno mosso i passi più concreti per Tonali dandone una valutazione di circa 25 milioni di euro e manifestando la disponibilità di lasciarlo per un altro anno a Brescia per consentirgli di crescere con maggiore tranquillità. E il Milan? Il centrocampista delle Rondinelle ha più volte ribadito le sue simpatie per la formazione rossonere e di considerare l'ex tecnico Gennaro Gattuso un idolo, ma fino ad oggi a queste parole di affetto del ragazzo non hanno fatto seguito passi formali del Diavolo. L'ex direttore dell'area tecnica Leonardo non ha mai mostrato particolare interesse per questo profilo, ma le cose potrebbero cambiare col sempre più probabile incarico a Paolo Maldini e i nuovi dettami sul mercato imposti da Elliott. Un Milan giovane, di qualità e, perché no, con un'anima italiana potrebbe cambiare idea su Tonali, in attesa che la situazione della squadra dirigenziale sia più chiara e la scelta del nuovo allenatore (con Giampaolo in pole) sia definitiva.