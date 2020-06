. Lo ha fatto da giorni anzi settimane, lo ribadisce continuamente, priorità da parte sua al progetto nerazzurro a patto che si vada a definire al più presto l'operazione con il Brescia. Il centrocampista classe 2000 della Nazionale assistito dall'avvocato Bozzo è uno dei pezzi pregiati sul mercato e l', la strada è segnata ma non è ancora un affare concluso perché tutto passa dall'accordo col presidente Massimo Cellino. E in questo senso ci sono novità.- L'Inter infatti - nonostante le prime richieste del Brescia siano molto alte e- ha deciso di dare l'assalto decisivo già nei prossimi giorni. L'attendismo è da evitare per inserimenti pericolosi di altri club pure italiani, ecco perché Marotta e Ausilio dopo i complimenti al giocatore hannodopo quello raggiunto con Tonali stesso. Avanti tutta, al momentonell'affare, nome emerso da giorni ma mai concreto in tal senso. Si spinge sulla soluzione economica come preteso da Cellino, l'incontro è in agenda: per Tonali all'Inter si sta entrando nel vivo,