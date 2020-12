Il miglior giovane italiano Under 21 e quindi vincitore del Golden Boy 2020 èche sul palco dell'evento ha commentato così il momento del club rossonero.Sentire le note di una canzone che mi piace tanto come colonna sonora delle mie immagini è un onore. Adesso che fra partita e calcio non ci sono più premi da ricevere... Ricevere un complimento è una cosa che fa sempre piacere"."Quando vinci cambia tutto. Il mio passaggio al Milan è stato una delle cose più belle che abbia vissuto nella mia vita. Arrivare al Milan e continuare a vincere è ancora più bello"."Non ho chiesto il permesso al mister, ma c'è stato un confronto e mi ha dato parecchi consigli. Appena l'ho chiamato aveva già capito. Ho un grande rapporto con lui e spero di conoscerlo ancora meglio"."Con Ibrahimovic è stato il più semplice. È un ragazzo che scherza molto e vive molto i compagni. Non è vero che si isola, è il nostro leader sia dentro che fuori dal campo. Con gli italiani ci avevo già giocato in nazionale, l'anno scorso ho affrontato quasi tutti loro. Siamo tutti giovani e questo ci avvicina"."Ogni tanto si inca... ogni tanto alza i toni, ma è giusto così, è una persona di cui ci possiamo fidare"."Vincere aiuta a vincere, non siamo aiutati, ma è più semplice affrontare una partita quando quella prima hai vinto. Affrontiamo le gare in maniera serena, essendo tutti giovani è più semplice perché c'è meno pressione. Il 5-0 a Bergamo ha fatto scattare dentro la testa di tutti una molla. C'era la volontà di far partire un nuovo percorso"."Sensazioni positive, eravamo pronti ad affrontare qualsiasi squadre"."Sarebbe un onore far parte dei 23 dell'Europeo, ma noi giocatori italiani cerchiamo di dare tutto partita dopo partita e settimana dopo settimana. Ci sono tantissime partite, bisogna stare concentrati sul club perché c'è spazio nella testa per una partita alla volta".- "Non mi piace avere punti di riferimento. Mi ispiravo a Modric perché è un giocatore bello da vedere quando gioca. Ora però non voglio guardare a un giocatore e dire "questo voglio diventare".