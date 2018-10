Piedi buoni, visione di gioco e personalità. Il tutto davanti alla difesa: non è un caso se molti vedono inil potenziale erede di, non è un caso se il centrocampistadelè conteso dai migliori club italiani e non. Tonali continua ad attirare interessi dentro e fuori dai confini nazionali, un interesse che è destinato a scatenare una vera e propria asta nei prossimi mesi.Strappare il giovane centrocampista alle Rondinelle già a gennaio, però, sembra una mission impossible: già in estateha rifiutato due offerte, quella dellae quella della rivelate a Calciomercato.com dall'agente del ragazzo Roberto La Florio , ora l'intenzione del patron del Brescia è quella di attendere per terminare la valorizzazione di Tonali. Effettivamente, il prezzo del suo cartellino continua a salire:, già estimatore del regista ai tempi del Napoli.Il tempo passa, i costi lievitano: per questo motivo le pretendenti provano a giocare d'anticipo e a trovare la formula giusta per battere la concorrenza, assicurarsi Tonali e al contempo non rischiare di inserirlo in contesti in cui non possa avere il giusto spazio., che sta già sviluppando un piano:, lasciandolo in prestito al Brescia fino al termine della stagione e permettendogli di giocare continuità il 2019/20 con la maglia blucerchiata, dove avrebbe un primo approccio più 'soft' con la Serie A.L'Inter ha fretta, anche perché se il(squadra per cui tifa Tonali) si è concentrato sue ha in questo momento altre priorità,: Monchi non ha smesso di seguire Tonali ed è intenzionato a riaprire un dialogo con il Brescia, alzando l'offerta da presentare a Cellino. Attenzione infine alla, nonostante l'abbondanza in mediana i bianconeri studiano la situazione a distanza pronti a inserirsi: l'idea sarebbe simile a quella dell'Inter, prelevare il giocatore e lasciarlo in prestito per una/due stagioni, come già fatto con. Dall'Inter alla Roma, passando per Juventus e Milan: tutti pazzi per Tonali.@Albri_Fede90