Sandro Tonali torna a San Siro da ex. Il centrocampista italiano classe 2000, passato quest'estate dal Milan al Newcastle, ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della prima giornata nella fase a gironi di Champions League: "Oggi provo emozioni forti perché il Milan è la squadra per cui tifo e che mi ha dato l'opportunità di crescere, ma domani è il giorno della partita e sarà diverso. Non avrlò problemi a gestire la situazione, anche se rivedrò lo stadio pieno e tutti i miei ex compagni. Mi aspetto una grande gara, intensa, combattuta e dura per entrambe le squadre. Me lo sentivo già prima del sorteggio, spero di godermi la serata".



IBRA - "Ho avuto Zlatan come compagno di squadra, porta positività e sa come aiutarti. Specialmente con i giovani".



IL MERCATO - "Ero agli Europei Under 21, il trasferimento si è chiuso velocemente nel giro di dieci giorni. Poi è stato difficile ambientarmi in Inghilterra, ma qui mi hanno aiutato tutti".