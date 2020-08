Ivo Pulga, ex allenatore del Brescia, parla di Sandro Tonali, a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan: "Il Milan è la scelta giusta perché è una società che punta molto sui giovani. Penso sia la soluzione migliore e Pioli ha lavorato quasi sempre con squadre composta da molti giovani. Adesso dipenderà da lui conquistarsi un posto. Cellino ha ricevuto l'offerta migliore dal Milan, altrimenti sarebbe andato altrove. Per il Brescia è una grande operazione dato che il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile, per Cellino è stato come fare bingo" le sue parole a Radio Sportiva.