Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia è un vero e proprio desiderio di mercato per molti club di Serie A e non solo. In particolare, il Napoli di Ancelotti sarebbe pronto ad accelerare il prima possibile per chiudere la trattativa e aggiudicarsi così il giovane talentino lombardo. Come riportato da Radio CRC, infatti, il DS azzurro Cristiano Giuntoli ha intensificato i contatti sia con l'entourage del calciatore, sia con il club bresciano. Ovviamente, il Napoli vuole battere sul tempo la folta concorrenza presente sul ragazzo, soprattutto quella dell'Inter, club super-intenzionato a prelevare il giovane Tonali dal Brescia. I nerazzurri, però, non potrebbero avviare operazioni importanti prima della sessione estiva di mercato, così il Napoli sarebbe pronto a chiudere già a gennaio per Tonali, che amerebbe l'idea di essere allenato da un grande allenatore come Carlo Ancelotti. In questo modo, gli azzurri eviterebbero che il cartellino del giovane centrocampista lieviti ulteriormente.