Con l'arrivo di Noah Okafor dal Salisburgo per 14 milioni di euro, il Milan ha chiuso il sesto colpo in entrata di questa sessione estiva di mercato. Due a parametro zero, esattamente Sportiello e Romero, ai quali bisogna aggiungere Pulisic (20 mln), Reijnders (20 mln), Loftus-Cheek (15 mln) e lo stesso svizzero, atteso in Italia per questa sera.



Calcolatrice alla mano (ed escludendo i possibili bonus del singolo affare), i rossoneri hanno finanziato tutte le operazioni fin qui portate a termine con la sola partenza di Sandro Tonali. L'ex centrocampista del Brescia, finito al Newcastle, ha garantito 70 milioni di euro, esattamente uno in meno se si somma quanto speso fino ad ora dalla coppia Furlani-Moncada. Un vero e proprio pareggio.



Ma andiamo oltre. C'è anche il budget stanziato inizialmente alla proprietà, ossia circa 35-40 milioni di euro. Con questa cifra si cercherà di portare al più presto a Milano Samuel Chukwueze: la distanza con il Villarreal si è ridotta e 30 milioni potrebbero bastare. Rimarrebbe ancora un gruzzoletto da spendere per il centrocampista restante (Musah?), e per qualche ritocco finale. Magari da integrare con le cessioni dei giocatori ormai fuori rosa, ossia Rebic, Origi e non solo. Insomma il piano sul mercato del Milan è chiaro e delineato. Anche grazie a Sandro Tonali.