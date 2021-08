Sandro Tonali, autore del gol dell'1-0 del Milan contro il Cagliari ha parlato così all'intervallo della rete e della gara.



PROBLEMA FISICO - "Ora sto bene, ho avuto un minuto di difficoltà dopo 3 scatti di fila, ma sto bene è normale".



GOL - "E' un'emozione fantastica, segnare in Serie A. Farlo con il Milan è qualcosa di ancora più diverso".



MARTELLARE- "Dobbiamo continuare su questa strada anche perchè il calcio è strano e un 4-1 può non bastare neanche in 10 minuti. Dobbiamo continuare a martellare"