Per ribadire una volta di più la sua importanza, per non dire la sua imprescindibilità nelattuale: allo "Zini"e lo farà in una sfida importante per restare attaccato al treno scudetto trainato dal Napoli., chiamato a raccogliere la leadership tecnica lasciata dall'uscita dal campo dopo 45' del suo partner Ismael Bennacer. Un (secondo) tempo per ribadire come di questo Milan sia l'anima dal punto di vista caratteriale, l'uomo in grado di accendere di far scoccare la scintilla., che per Tonali rappresenta un modello di riferimento come atleta e milanista,- Una responsabilità non di poco conto per Tonali, la cui carriera è solo agli inizi e il cui palmares non è oggi lontanamente paragonabile a quello di un campione del mondo e di un due volte vincitore della Champions League. Manello scacchiere di Pioli, al netto dei potenziali accostamenti stilistici:Quando i due titolari vengono contemporaneamente schierati da Pioli, il Milan conquista i 3 punti nel 65% dei casi, in assenza di uno dei due la percentuale scende al 52.- A Cremona Tonali toccherà quota 100 edei match disputati. Quando non è in campo o non gioca dal primo minuto invece, (per infortunio o scelta tecnica) il giocatore lodigiano vede i suoi compagni soccombere una volta ogni 5 partite (21,21%). Niente male per un giocatore che, arrivato nell'entusiasmo generale per il fatto di essere stato strappato all'Inter e dopo un primo anno di apprendistato estremamente complicato che aveva fatto alzare il dito a più di qualcuno, mai come in questo momento potrebbe orgogliosamente affermare di essere arrivato a prendersi il Milan. Come Gattuso prima di lui? Presto per dirlo e per azzardare certi scomodi e pericolosi accostamenti, ma quelle parole di Ancelotti gli calzerebbero proprio a pennello.