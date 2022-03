Poco più di un quarto d’ora nel finale della disastrosa serata di Palermo, e: quella di ieri non è stata una serata facile, percome per tutta l’Italia del pallone. Adesso la Nazionale dovrà aprire un nuovo ciclo, edel centrocampo che tra due anni comincerà a pensare ai Mondiali 2026, da centrare assolutamente dopo due clamorose eliminazioni ai playoff.A prescindere da quale sarà la guida tecnica per le prossime campagne (),, essendo cresciuto da vertice basso all’Empoli e avendo interpretato in maniera sempre migliore il centrocampo a due sia da regista sia da incontrista nel Milan., che sono i moduli più comuni. Il ragazzo del 2000,, ha adesso il compito di riportare la rappresentativa azzurra ai fasti di quando giocavano i suoi modelli.E col Milan?arrivato nel 2020 in prestito oneroso dall’Empoli,: naturale dedurne chee che le attenzioni siano concentrate sul campo, che vede gli uomini di Pioli primi in classifica a nove giornate dal termine.. E’ probabile, secondo quanto risulta a Calciomercato.com, chedella dirigenza rossonera, né tantomeno in quelle del giocatore. CheSoldi che, continuando con questo rendimento, gli verranno riconosciuti quando arriverà il momento di sedersi nuovamente attorno al tavolo.