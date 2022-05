Giulia Pastore, la ragazza del centrocampista del Milan Sandro Tonali, è un'attiva instagrammer. 36,9 mila follower e un brand di abbigliamento personalizzato, J24. Juliette, così si fa chiamare, aveva dichiarato conclusa la relazione con Tonali nell'aprile del 2021, ma i due, come testimoniano i loro social, sono tornati insieme poco dopo. Giulia è molto aperta anche nel parlare del suo problema relativo alla postura, che non le impedisce di esibire sul proprio profilo tutta la bellezza di cui dispone.



Sfoglia con noi la nostra gallery per scoprire le migliori foto di Lady Tonali!