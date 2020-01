Lorenzo Tonelli non rientra più nei piani del Napoli. Il difensore classe '90 proseguirà il campionato lontano dalla Campania e sono diversi i club interessati a lui. Uno di questi è la Sampdoria ma, come rivela Sky, in vantaggio sembra esserci il Cagliari che avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del calciatore.