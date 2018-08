Lorenzo Tonelli, ufficialmente passato dal Napoli alla Sampdoria, ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram:

"GRAZIE. Ai miei compagni, dal primo all’ultimo: per me è stato un onore condividere con voi lo spogliatoio in questi due anni.

GRAZIE. Napoli e i tutti i napoletani per come mi avete accolto dall’inizio e per tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato.

L’unico, vero ed enorme rimpianto è proprio quello di non essere riuscito a contraccambiare tutto questo con le prestazioni sul campo.

Lascio un pezzo di me dalle vostre parti. Lascio un pezzo di vita, che porterò sempre con me...

Ciao guaglió"