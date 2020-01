Ormai sembra praticamente una formalità l'annuncio da parte delladi Lorenzo. Il difensore è in viaggio in queste ore daverso Genova, dove domani sosterrà le visite mediche e probabilmente anche il primo allenamento agli ordini di mister Ranieri. L'accordo tra azzurri e blucerchiati è stato raggiunto sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro più bonus, e concretizzerà un ritorno del calciatore a Bogliasco, dove aveva già vissuto la scorsa stagione.Mancano ancora le firme, anche se Tonelli ha già detto addio a Napoli con un post su Instagram: "​Vi saluto uno ad uno tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un’altra volta col. Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi anni mi hanno sempre fatto sentire importante e ciò mi ha permesso di poter dare il mio piccolo contributo!Porterò sempre Napoli nel cuore".