Nei giorni scorsi a Genova si è diffusa la notizia di un possibile ritorno alla Sampdoria di Lorenzo Tonelli. L'indiscrezione, inizialmente molto credibile a causa dell'infortunio di Ferrari, con il passare del tempo ha perso vigore dal momento che la dirigenza di Corte Lambruschini pare intenzionata, almeno inizialmente, a dare fiducia a Murillo. Il gradimento blucerchiato per il centrale del Napoli però persiste nonostante alcuni dubbi sulle condizioni fisiche, e si tratta di un apprezzamento evidentemente ricambiato.



Secondo l'edizione de Il Mattino infatti Tonelli avrebbe fatto sapere di essere disposto a tornare a Genova molto volentieri. Quello che dovrebbe cambiare rispetto alla scorsa esperienza in blucerchiato del giocatore è la formula del trasferimento. Tonelli infatti vorrebbe un acquisto a titolo definitivo, e non più un prestito.