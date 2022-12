L'assonanza con il cognome di Luca Toni è un caso, maattaccante delda 11 reti in 17 partite della massima divisione inglese, sta mettendo insieme cifre da... numero uno. In molti avranno colto il riferimento alla simpatica hit di Matze Knop ai tempi di Toni al Bayern, ma torniamo al presente:Eppure, Toney, che ha colpito anche il Tottenham nella prima gara del Boxing Day, è nell'occhio del ciclone per via di questioni extra-campo, che rischiano di minare la serenità della sua squadra."Ivan" - recita un comunicato ufficiale di qualche giorno fa.; durante questo periodo, Toney ha giocato per diversi club di livello inferiore, prima di essere acquistato dal Brentford con cui vanta. Toney ha, e rischia un'interdizione di 6 mesi. Può rispondere a ognuna delle accuse singolarmente, quindi il processo rischia di dilungarsi molto, e nel frattempo non c'è nessuna norma che gli impedisca di giocare per la sua squadra.Il bomber, che non è andato ai Mondiali con l'Inghilterra per un soffio, è fondamentale per il Brentford.. Toney, rigorista praticamente infallibile (solo uno sbagliato in carriera a 26 anni), deve ora spiazzare, per usare un gioco di parole, il giudizio negativo della piazza. Che, come è possibile vedere nella gallery in basso, ha reagito con. Addirittura, i tifosi del Tottenham hanno intonato il coro "Toney, dacci le quote". Il tecnico Frank, poco prima del calcio d'inizio, lo ha difeso: "Penso che, ad essere completamente onesto, non puoi mai essere sicuro di nessun giocatore perché non puoi mai sapere al 100% cosa sta succedendo nella sua testa. MaÈ un personaggio straordinario in questo senso. Sono convinto che vorrà uscire e parlare di calcio con la sua prestazione di oggi". Detto fatto, ma durerà?