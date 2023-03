Ivan Toney come Erling Haaland e Harry Kane. L'attaccante classe 1996 del Brentford questa sera sfiderà l'Italia con la maglia dell'Inghilterra di Gareth Southgate, che ha deciso di convocarlo dopo avergli fatto saltare il Mondiale per lo scandalo scommesse: per lui 262 accuse di gioco tra il 2017 e il 2019 ma anche 17 gol in 26 partite in Premier, che lo posizionano terzo nella classifica cannonieri inglese.