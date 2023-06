L'ex attaccante della Juventus, Luca Toni ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato a lungo del mercato bianconero."Rabiot è un grande giocatore e per la Juventus è importante ripartire da una certezza come il francese. Quello che mi piace meno è il prolungamento soltanto per un anno... Così la prossima primavera inizierà un nuovo “tormentone Rabiot”. E vediamo se la Juve riuscirà a permettersi anche Milinkovic Savic: quello sì che sarebbe un altro gran colpo".Nell’ultima stagione Pogba è stato condizionato pesantemente dagli infortuni. Sono d’accordo con lui: quando ti fai male così tanto e spesso, sicuramente c’è un problema mentale. Le questioni extra calcio hanno inciso. Se ritrova serenità, Paul è un top e può diventare il vero acquisto estivo".- "Ho visto giocare Weah Jr con gli Usa e mi sembra un ragazzo interessante. Sarà una scommessa intrigante. Non una certezza come Cuadrado, da anni abituato a giocare ad alti livelli"-"Dipende da chi potrei comprare al loro posto. In caso di addio di Vlahovic, vedrei bene Hojlund dell’Atalanta. E anche Scamacca, dopo la stagione difficile in Inghilterra, può tornare quello di due anni fa. E non dimentichiamoci Milik, giustamente riscattato. Sostituire Chiesa non è facile, anche perché è alla Juve da diversi anni e conosce l’ambiente. Zaniolo? È in gran ripresa e adesso che gioca in Turchia può diventare una opportunità di mercato".