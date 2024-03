Toni Kroos è ancora al top: ha ribaltato la Germania e rinnoverà con il Real Madrid

Redazione CM

Torna Toni Kroos in Nazionale e la Germania va: due vittorie su due per la Mannschaft in questa sosta, che ha visto il centrocampista del Real Madrid di nuovo in cabina di regia dopo Euro 2020. I tedeschi, prima di ieri, avevano vinto solo una delle precedenti partite e il dato è già abbastanza eloquente. Due assist in due partite vinte in maniera netta oltre i risultati contro Francia (0-2) e Olanda (2-1), in preparazione all'Europeo casalingo da giocare in estate.



ULTIMA PRIMA DI SMETTERE? NO - Kroos, che proverà a guidare i suoi alla conquista di un grande torneo internazionale 10 anni dopo i Mondiali in Brasile nel 2014, sembra pronto anche ad estendere di un altro anno (2025) il proprio contratto con il Real Madrid: lui e Modric sono in scadenza, ma mentre il croato è spesso relegato in panchina, Ancelotti non si priva mai del genio dei passaggi tedesco, ancora su livelli planetari. Tutto va in questa direzione, anche se l'ex Bayern Monaco non ha ancora comunicato la propria decisione in via ufficiale. Farà parte dei nuovi Galacticos, con Mbappé, Endrick, Vinicius, Bellingham, Rodrygo e tanti altri.