Luca Toni parla a RTV38 del mancato passaggio all'Inter, ai tempi della Fiorentina: "Mi volevano a tutti i costi, tanto che parlai con la dirigenza viola perché mi offrivano tanti soldi. Corvino mi disse di portare 25 milioni per partire. L’Inter arrivò a questa offerta, ma poi Diego Della Valle mi chiamò e mi disse che dovevo restare per salvare la Fiorentina e che poi l’anno successivo mi avrebbe accontentato. A quel punto rifiutai anche l’aumento dell’ingaggio, ero carico per la stagione con la Fiorentina".