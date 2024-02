TOP 10 maglie più ricche: domina il Barcellona, un club italiano in classifica

Redazione CM

L’ultimo report finanziario annuale della UEFA contiene, fra le varie cose, anche la classifica dei dieci club europei che guadagnano più denaro dalla vendita di magliette e merchandising. I dati resi noti dalla Uefa certificano il primo posto del Barcelona, che guadagna dalla vendita di maglie e merchandising 179 milioni di euro, 24 milioni di euro in più rispetto alla storica rivale della Liga, il Real Madrid, che si attesta su una cifra pari a 155 milioni di euro.



LA TOP 10 - Nella top 10 della Uefa per quanto riguarda i soldi guadagnati dalla vendita di magliette e altri capi ufficiali, troviamo, oltre ai due club spagnoli, anche cinque club della Premier League, un club tedesco, uno club francese un club italiano. Da notare la differenza fra la cifra guadagnata dalla prima squadra della top 10, il Barcellona, con 179 milioni di euro, e la cifra intascata dalla squadra decima in classifica, 74 milioni di euro.



Scorrendo, potete scoprire l'intera top 10 delle squadre europee che guadagnano più soldi dalla vendita di magliette e merchandising ufficiale: oltre a Barcellona e Real Madrid, quali sono le altre otto squadre fra le prime dieci in Europa? E qual è l'unico club italiano presente nella top 10 delle squadre europee che guadagnano più soldi dalla vendita di magliette e merchandising ufficiale?



SCORRI PER VEDERE: LA TOP 10 DEI SOLDI GUADAGNATI DALLA VENDITA DI MAGLIETTE