Nella top 10 europea delle maglie più ricche è saldamente al primo posto (nella stagione in corso) il, grazie a un doppio contratto del valore globale di(nell’indagine in esame sono monitorati solo il main sponsor e il partner tecnico).. Le Merengues si presentano forti di 30 marchi, sia in ambito domestico (17 realtà commerciali), sia a livello mondiale (i Blancos, nel 2022/23, hanno stretto relazioni con 13 regional partner). In Spagna inoltre hanno catturato l’interesse di diverse multinazionali (tra queste Hankook, Cisco, Adobe, Nivea o ancora Bmw).. Complessivamente gli azulgrana incassano, così distribuiti: 105 milioni da Nike, i restanti 70 milioni portano la firma di Spotify.79 milioni vengono erogati direttamente dalla compagnia Etihad airways, 76 milioni da Puma.Al quarto posto il(149 milioni) con Qatar airways (78) e Nike (72).. I Red Devils sono da giorni, sui media, per la cessione del club (la cifra stimata è vicina ai 6 miliardi di euro). Il valore dei due contratti più importanti si avvicina ai 145 milioni di euro (90 milioni da Adidas/55 da TeamViewer).Presenta un valore-maglia di 115 milioni (70 milioni da Adidas/45 milioni da Fly Emirates). Ilsi posiziona al 7° posto per complessivi 113 milioni: 70 arrivano direttamente da Nike, i restanti 43 da “3” azienda di telefonia mobile.58 milioni arrivano da Adidas, Deutsche Telekom (sponsor-azionista dei bavaresi insieme anche ad Audi e Allianz) paga 52 milioni a stagione.Altri 51 milioni provengono dal budget Adidas.Nike paga 35 milioni, mentre Standard Chartered, su base stagionale, investe 60 milioni.Più in generale(ben cinque club su dieci: Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea e Liverpool).con due realtà top (Real Madrid e Barcellona), mentre Germania (Bayern Monaco), Francia (PSG) e Italia (Juventus), si presentano con un solo team a testa.Infine l’eterna sfida commerciale tra brand tecnici vede in campo solo tre “giganti” dello sportswear mondiale: ovvero Adidas (5 squadre), Nike (4) e Puma (1).