Consueto appuntamento con le notizie più importanti della mattinata dalla redazione di Calciomercato.com: occhi puntati sul talento dello Shakhtar Donetsk Mykhaylo Mudryk che piace alla Juve ma sul quale è piombato forte il Paris Saint-Germain, su Noah Okafor che non esclude un approdo in Italia (attenzione al Milan avversario domani in Champions), su Milinkovic-Savic e la trattativa per il rinnovo con la Lazio. Spazio poi al mercato di Bajrami e alla situazione sulle panchine di Venezia e Cosenza dopo gli esoneri di Javorcic e Dionigi.