Attualmente ai box, per un infortunio che gli impedirà di scendere in campo domani sera con la maglia del Chelsea contro la Dinamo Zagabria nell'ultimo match dello stesso girone di Champions League contro il Milan,dell'appartamento nel quartiere londinese di Fulham.Dalle pagine de Il Corriere della Sera, il forte difensore senegalese parla tanto della sua ex squadra ed inevitabilmente la prima domanda va subito dritta al cuore.Sono felice di aver contribuito alla crescita della squadra". Un Napoli che domina gli avversari, come quello dei 91 punti di Sarri ("Impossibile fare paragoni, era un calcio diverso") e cheLi vedo solidi, compatti. Se accadesse corro a Napoli a festeggiare, sarà uno scudetto anche mio".Il sospetto, insito in molte analisi sulla forza del gruppo allenato da Spalletti, è chelo spogliatoio azzurro. "Guardandoli, non ho alcun rimorso: non avevano più bisogno di me", conferma Koulibaly. Che ha parole dolci per, tra gli artefici di questo "miracolo": "Mi ha capito al primo sguardo. Ogni giorno passavo nel suo ufficio e chiacchieravamo prima dell’allenamento. Ha sempre detto a tutti noi di credere in lui.".Così attratto ancora dal Napoli e dalle vicende del campionato italiano ("Molto equilibrato, con la sorpresa della Juve che nessuno pensava fosse così in ritardo. Ho incrociato il Milan in Champions, resta una squadra forte"), Koulibaly non nega di essere stato corteggiato da altri club di Serie A prima di scegliere Londra: "".