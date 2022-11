Consueto appuntamento con le notizie più importanti dalla redazione di Calciomercato.com: tanto spazio al mercato con il rinnovo di Skriniar che si può concretizzare entro il 13 novembre, a detta di Marotta. Anche Juan Cuadrado ha parlato del suo futuro alla Juventus strizzando l'occhio alla permanenza. Chi sognava una via di fuga verso lo Sporting era invece Cristiano Ronaldo, ma l'uscita dalla Champions dei portoghese complica i piani. Fuori da tutto è invece l'Atletico Madrid, con un Simeone sempre più in bilico. Infine buone notizie per il Milan perché anche Sergino Dest si è aggregato ai compagni in vista della sfida di stasera col Salisburgo.