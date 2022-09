Consueto appuntamento con le Top 5 news a cura della redazione di calciomercato.com. Sotto i riflettori i day-after di Milan e Inter dopo il derby vinto dai rossoneri, le condizioni dei vari acciaccati in casa Juve e i retroscena dell'affare Kim al Napoli. Spazio anche al mercato che non è chiuso dappertutto: per Icardi, infatti, si profila un approdo in Turchia.