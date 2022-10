Nonostante gennaio sia ancora lontano, il calciomercato non riposa mai e porta in dote in queste ore novità significative sul futuro di Franck Ribery e Niccolò Zaniolo. Sale nel frattempo l'attesa per Milan-Juve e Sassuolo-Inter di domani e con esse per le scelte di formazione di Pioli, Allegri e Inzaghi.