Il consueto appuntamento con le 5 notizie più importanti della mattinata a cura della redazione di Calciomercato.com: sotto i riflettori gli ultimi 5 acquisti del Galatasaray (tra cui Icardi) ufficializzati insieme, le scelte di Inzaghi e Pioli che meditano sulle scelte di formazione per Inter e Milan e le dichiarazioni sul mercato del ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. Chiusura dedicata a quel che potrebbe succedere in Inghilterra: il lutto per la morte della Regina Elisabetta dovrebbe portare al rinvio delle partite di Premier League previste nel weekend.