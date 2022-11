Torna l’appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com e con esso tanto mercato che parte dal campo di gioco. Il Real Madrid sta pensando a riportare Brahim Diaz in Spagna, mentre Gosens sta pensando all'addio all'Inter a gennaio in direzione Bundesliga. Ibanez non si tocca, ma la Roma cerca un rinforzo in difesa. Il Napoli promuove Baldanzi da rivale e infine il Miami FC che frena sull'acquisto di Messi.