Consueto appuntamento cona cura della redazione di Calciomercato.com: si parte con la situazione attorno al rinnovo di contratto di, con il Psg che mette paura all'; poi ilche sta per raggiungere un accordo sul rinnovo di Pierre, e ilche ha deciso di non concedere un'ultima possibilità al tecnico, ormai verso l'esonero. Chiusura dedicata alle cifre a bilancio perallae all'introduzione delin Serie A, allo studio per ottobre.