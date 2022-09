L'ex calciatore ceco della Juventus Zdenek Grygera ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport a proposito del Viktoria Plzen, avversario dei nerazzurri in Champions League stasera:



"Le armi principali? Compattezza e difesa molto solida, ripartenze veloci. Molto del gioco gira attorno a Chory, il loro centravanti che viene da una doppietta in campionato e che è in dubbio per un leggero infortunio. È molto alto e fisico, come piace a Michail che vuole sempre un nove potente in campo: diciamo che è il suo Lukaku o il suo Dzeko... Un po’, per certe caratteristiche, ricorda anche Jan Koller, un centravanti che ha fatto la storia della nostra nazionale".