Consueto appuntamento con le top news di serata a cura della redazione di Calciomercato.com: si parte con la vicenda Juve-Salernitana, con l'apertura di Iervolino al rematch, e si prosegue con altre polemiche della Sampdoria dopo la sconfitta con il Milan. Rossoneri che mandano in archivio la causa con Blue Skye, ma ne resta in piedi ancora un'altra con l'ex presidente Yonghonhg Li. E poi il mercato, con le richieste per Parisi e la paradossale situazione di Griezmann.