Torna l’appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com. Brutte notizie in casa Spezia, Gotti dovrà fare a meno di Simone Bastoni per una lesione al retto femorale destro: già stimati i tempi di recupero. Il Verona ha annunciato il nuovo allenatore, la Lazio vuole 100 milioni per Milinkovic e la svolta può arrivare dopo il Mondiale.