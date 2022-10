. Buone notizie per Spalletti che ritrova Osimhen dopo 35 giorni per la gara di oggi col Bologna, Pioli non avrà De Ketelaere nel posticipo tra Milan e Verona e ha già deciso come giocare sulla trequarti. Il Karagumruk di Pirlo vince 3-0 e l'allentore italiano tira un sospiro di sollievo, panchina salva dopo un periodo complicato. Capitolo mercato: il Psg è più freddo su Skriniar e vira su un altro obiettivo per la difesa, incontro nei giorni scorsi tra i dirigenti della Lazio e Luis Alberto.