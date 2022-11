Torna l'appuntamento con le top 5 news di Calciomercato.com. Cristiano Ronaldo è sempre al centro dell'attenzione mediatica in vista del Mondiale e con uno sguardo sul suo futuro. Pogba in Qatar poteva andarci, al seguito della Francia e senza giocare, ma ha scelto di rinunciare per guarire e tornare al 100% per la Juve. Foden invece il Mondiale si sente di poterlo vincere. Maldini ha parlato del rinnovo di Bennacer, mentre Ndicka è sempre più al centro del mercato.