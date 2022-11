Torna il consueto appuntamento con le Top 5 News, la rubrica di calciomercato.com in cui si analizzano le notizie della giornata. Oggi focus sui Mondiali, alla vigilia della partenza, tra pronostici azzardati, protagonisti attesi e squadre favorite. Spazio anche al mercato con un nuovo nome per l’attacco del Milan e 6 profili per le fasce della Juve.