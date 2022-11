Torna l'appuntamento con le top 5 news di Calciomercato.com, per analizzare le notizie principali della giornata. Dalle condizioni di Messi in vista del debutto mondiale dell'Argentina con l'Arabia Saudita al gol di Bellingham con l'Inghilterra che accende il mercato del gioiello del Borussia Dortmund. E ancora: il futuro di Luis Suarez dopo il Mondiale, la missione di Ausilio in Qatar e la scelta di Deschamps su Giroud in vista del debutto di domani della Francia contro l'Australia.