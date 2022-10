Torna l'appuntamento di Calciomercato.com con le news più calde della mattinata. Dallo sfogo di Antonio Conte che chiede rinforzi e McKennie può essere uno di questi (dato che per la Juve non è incedibile), a Mike Maignan che si farà curare dallo staff della Francia. Ma anche Icardi, tornato al gol nel momento peggiore per sé e con uno sguardo al futuro e Pellegrini in dubbio per la Roma in Europa League.