Notte della verità per Milan e Juventus in Champions League, mentre in Italia continuano a tenere banco le indagini sul caso plusvalenze per i bianconeri e quelle sui fatti di violenza della sfida tra Fiorentina ed Inter. A proposito dei nerazzurri, il match di domani contro il Viktoria Plzen può legarsi in maniera importante agli scenari di mercato di Milan Skriniar.