Torna l'appuntamento con le top 5 news del pomeriggio di Calciomercato.com. Tanto mercato nell'edizione delle 12, con il Leverkusen che torna alla carica per Gosens e le prove di rinnovo tra Torino e Lukic. Poi? Claudio Lotito ha parlato del futuro di Milinkovic, in Brasile è nata una nuova stella e c'è già l'offera del Psg. Stasera la Roma giocherà ad Helsinki in Europa League, le probabili scelte di Mourinho.