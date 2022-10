Con le cessione in estate di Gleison Bremer e Armando Izzo, il Torino ha perso due difensori che nelle scorse stagioni hanno dato un grande contributo alla squadra anche in termini di gol. Ivan Juric separa che i centrali al momento in rosa possano però colmare a queste assenze in fase realizzativa.



Per il momento dai difensori centrali non sono ancora arrivati gol, anche se Perr Schuurs e David Zima sono entrambi andati a segno contro il Cittadella in Coppa Italia.