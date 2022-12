Torna l’appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com dedicate ai Mondiali in Qatar. Tra i migliori difensori del torneo c'è Gvardiol della Croazia, sul quale ci sono tanti top club europei con il Chelsea in vantaggio; Blues concentrati anche su Dumfries che manda un messaggio all'Inter. Mourinho pensa a Depay per la sua Roma e la Fiorentina ha le idee chiare su Amrabat. Come sta Neymar? Nel nostro focus video le ultime sulle sue condizioni e gli altri giocatori al centro del mercato.