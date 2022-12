Qualcuno del mestiere l'ha definita la Nazionale più brutta. Parlo della Polonia. Non scherziamo visto che si è qualificata e il suo portiere Szczesny si prenderà giustamente il premio per la più bella parata (in realtà una bis-parata, rigore e ribattuta in porta).. Ma poi basta. Nel senso che se ti capita, come succede oggi agli ottavi, di confrontarti contro la Francia di Mbappè c'è da pregare e a lungo, molto a lungo. Nazionale più brutta? Abbiamo visto il Qatar, non dimenticheremo la molle Danimarca. Ma questa Polonia non eliminerà la Francia, sarebbe peggio di un libro giallo con le ultime pagine strappate. Piuttosto, se andrà come può, l'handicap vale e come. Non sempre la saracinesca sarà tirata giù. Nell'82 la Polonia battè i franzosi per 3-2 nella finalina per il terzo posto. Qui si fa molto più sul serio, perché la Francia è Campione del Mondo e vuole ripetersi.. Base su Sudtirol-Frosinone, tutti i banchi la vedono da pareggio come se non fosse possibile altro. E in effetti la penso anch'io così. Poi c'è Brescia-Reggina, quota della doppia esterna non supersonica ma può starci anche perché Pippo Inzaghi torna dove ha allenato a fare il fuoco e le fiamme. Con la squadra che ne fa più di tutte. Chiudono Cannavaro e il suo Benevento, questa deve prendersela in tutti i modi, con il Palermo bisognerà dar seguito alla splendida rimonta di Reggio Calabria e prima ancora all'intrigante colpo di Ferrara. In casa ne ha vinta solamente una ma ora deve - per forza - cominciare il bello.Francia-Polonia 1/handicap (quota 1,97)Sudtirol-Frosinone X (3,00)Brescia-Reggina X2 (1,48)Benevento-Palermo 1 (2,05)Quaterna da 17,9 volte la posta