Nuovo appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com: oggi riflettori puntati sull'incontro tra Napoli e Sassuolo per Raspadori e sulla ricerca di un centrocampista da parte del Milan, mentre la Juventus si interroga sulle proposte ricevute per Rugani. Spazio anche al doppio colpo del Galatasaray che prende Mertens e Torreira e all'Inter che chiede il giusto esborso al Chelsea per Casadei.